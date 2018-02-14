Украинский вице-премьер едет в Польшу говорить об истории

Визит вице-премьер-министра Украины Павла Розенко в Польшу будет посвящен обсуждению исторических вопросов и противоречий между двумя странами.

«Я планирую 16 февраля посетить Польшу и встретиться со своим польским коллегой. Главным вопросом переговоров станет снятие напряжения в исторических вопросах между Украиной и Польшей, которое культивируется разными политическими силами и внешними факторами», — цитирует чиновника «Интерфакс-Украина».

В комментарии журналистам Розенко также отметил, что Украина выступает за изменения недавно принятого в Польше закона об Институте национальной памяти, поскольку нормы данного документа нарушают права украинских граждан, которые работают и живут в Польше.

Он выразил надежду, что Польша также заинтересована в урегулировании всех вопросов мирным путем.

Напомним, в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов против поляков». Кроме того, запрещается обвинять поляков к причастности к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.

Документ вызвал негативную реакцию сразу у нескольких государств. Кроме Украины, где президент Порошенко назвал его таким, который «не отвечает принципам стратегического партнерства» между странами, закон жестко раскритиковали власти Израиля и США.

Тем временем вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко отметил, что принятый польскими властями закон может создать угрозу для украинцев в Польше.

Однако, несмотря на критику, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон и направил его в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие Основному закону страны.