Как Белорусь легализовала криптовалюты и майнинг

Стоимость биткойна превысила 11 тысяч долларов. Правда, довольно быстро опустилась ниже этой отметки. Однако оптимисты считают, что вскоре цена самой популярной криптовалюты не только вернется к своему историческому максимуму, 20 тысячам долларов, но и существенно его превысит. В частности, по данным агентства Bloomberg, учредитель компании Fundsrat Global Advisors и один из немногих крупных трейдеров с Уолл-стрит, работающих криптовалютами, Томи Ли, прогнозирует что цена на биткойн достигнет новых максимумов уже в июле нынешнего года. Используя свою методику биржевого прогнозирования, трейдер рассчитал, что в середине лета количество уникальных пользователей биткоин-кошельков увеличится на 50%, а активность пользователей возрастет на 10% по сравнению с концом декабря 2017 года. Возможно, к июлю биткойн и не побьет прошлогодний рекорд, но к 2022 году его цена достигнет 22 тысяч долларов.

Стоит отметить, что по мнению экспертов главным фактором, ограничивающим ажиотажный рост стоимости криптовалюит, является начавшийся во многих странах процесс их регулирования. В частности, наш ближайший сосед становится лидером в этом направлении, о чем ранее «ФАКТАМ» рассказывал один из украинских майнеров. В конце 2017 года властями Республики Беларусь был принят декрет «О развитии цифровой экономики», который легализовал криптовалюты, майнинг и другие операции, связанные с использованием технологии блокчейн. Причем государство делает особый акцент на развитии высоких технологий, предлагая льготные условия для компаний, работающих в «Парке высоких технологий» — особой экономической зоны для информационных стартапов.

«Парк высоких технологий» дает компаниям действительно выгодные условия для развития IT-бизнеса. Все предприятия в нем почти полностью освобождены от уплаты налогов: единственный обязательный платеж — 1% от доходов. Компании могут заключать сделки в упрощенном формате с минимумом бумажной волокиты, а иностранные специалисты могут приезжать в страну без оформления визы. Кроме того, в «Парке высоких технологий» действуют некоторые нормы, присущие странам с английским правом. В основном это касается защиты венчурных инвесторов, что должно подстегнуть приток иностранного капитала" — рассказал партнер белорусской юридической фирмы Aleinikov&Partners Дмитрий Матвеев.

По словам юриста, в Беларуси были впервые законодательно описаны многие понятия, связанные с использованием технологии блокчейн: криптовалюты, смарт-контракты, токены и ICO.

«Стоит признать, что некоторые определения могут быть несовершенными и потребуют дополнительных корректировок, однако на данный момент декрет является одним из наиболее продвинутых законов в сравнении с официальными документами в других странах», — отметил Дмитрий Матвеев.

Любопытно, что в США пока только готовятся к введению регулирования криптовалютного рынка, и произойти это может еще не скоро.

«Я думаю, мы все еще находимся на этапе изучения. Поэтому я не считаю, что регулирование криптовалют появится в ближайшем будущем. Наибольшую озабоченность у нас вызывает использование биткойна в криминальных целях. У биткойн-концепции есть свои преимущества -- это цифровые деньги. Но в то же время, если биткойн будет использован в преступлении, то вы не сможете отменить эту операцию. Мы еще не поняли как с этим работать, так что пока это проблема», — заявил координатор по кибербезопасности Белого дома и специальный помощник президента Роб Ройс.

Стоит отметить, что Украина уже около года готовится к легализации виртуальных денег. Еще в пошлом году в парламент было подано три законопроекта. А недавно Национальный банк Украины и Государственное агентство электронного управления Украины сообщили, что также готовят свои законопроекты о регулирований рынка криповалют и их майнинга.