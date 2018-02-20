Стали известны все четвертьфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде

На Играх-2018 в Пхенчхане определились все участники ¼ финала хоккейного олимпийского турнира. Четыре команды забронировали себе место в этой стадии состязаний по итогам группового этапа — Швеция, Чехия и Россия, как победители групп, а также сборная Канады, как команда, показавшая лучший результат среди команд, занявших вторые места.

Еще два четвертьфиналиста состязаний определялись в очных дуэлях за право выступить в этом раунде соревнований. Эти поединки принесли такие результаты: США — Словакия — 5:1, Словения — Норвегия — 1:2, Финляндия — Южная Корея — 5:2, Швейцария — Германия — 1:2. Таким образом, еще одну четверку четвертьфиналистов олимпийского турнира составили сборные США, Норвегии, Финляндии и Германии.

Согласно турнирной сетке, в ¼ финала встретятся такие пары команд:

Чехия — США

Россия — Норвегия

Швеция — Германия

Канада — Финляндия

Победители матчей Чехия — США и Россия — Норвегия встретятся между собой в одном полуфинале сильнейшие в поединках Швеция — Германия и Канада — Финляндия — в другом.

Добавлю, что четвертьфинальные матчи олимпийского турнира пройдут в среду, 21 февраля.

Напомню, что в первый день хоккейного турнира в Пхенчхане были зафиксированы сразу две крупные сенсации: россияне проиграли словакам, а команда США — словенцам.