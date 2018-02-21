"Я действительно провела шесть месяцев на советском рыболовном траулере", - Виктория Нуланд (фото, видео)

Виктория Нуланд, опытный американский дипломат, бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии, неожиданно для себя снова оказалась в центре внимания мировых СМИ в связи с последним расследованием российского оппозиционера Алексея Навального о связях миллиардера Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства России Сергея Приходько.

Госпожа Нуланд согласилась дать интервью Жанне Немцовой для программы «Немецкой волны» (DW). Речь, конечно, шла не только о скандале вокруг российского вице-премьера.

— Ваше имя вновь попало в заголовки российских изданий в связи с последним расследованием Алексея Навального, в котором, в частности, звучит аудиозапись, где Олег Дерипаска называет вас «подружкой Сергея Приходько» и говорит, что вы ненавидите Россию, потому что много лет назад долго находились на советском китобойном судне. Это правдивая история?

— Что ж, я действительно провела шесть месяцев на советском рыболовном траулере в 1984 году. Но эффект от этого был иной — мой интерес к России усилился. Я тогда замечательно провела время! В словах Дерипаски было много ошибок: во-первых, судно было не китобойное, а рыболовное. Во-вторых, это по-настоящему великолепный опыт — жить с 80 русскими на корабле и познавать русскую культуру изнутри, работая вместе с этими людьми.

— Как так получилось, что вы оказались на рыболовном судне еще в советские времена?

— В университете я очень интересовалась Россией, училась по специальности «международные отношения», а дополнительным предметом у меня был русский язык. Тогда было не так много возможностей для использования русского языка и работы с Россией. Отношений между нашими странами практически не было. В те времена существовало причудливое совместное американо-советское предприятие, в которое были вовлечены ваши плавучие рыбзаводы. А мелкие американские рыболовные суда привозили туда свой улов.

На каждом русском судне было по одному американскому рыболовному наблюдателю, который следил, чтобы не вылавливались запрещенные виды рыбы. И еще был американский бухгалтер. Я отвечала за радиосвязь между рыбоперерабатывающим судном и американцами, чтобы обеспечить доставку рыбы на палубу. Все мы были молодыми людьми, которые учили русский язык и искали приключений, живя бок о бок с русскими. А еще я проверяла, сколько рыбы и какую привезли на рыбзавод американские рыбаки. Это было важно, потому что от этого зависело, сколько русские заплатят за улов. Это был мой первый опыт ведения переговоров с русскими…

— Вы встречались с Дерипаской?

— Нет, я никогда не виделась с ним.

— Во времена работы в Госдепартаменте вы тесно работали с Сергеем Приходько?

— Господин Приходько работал тогда в Кремле. Он отвечал за международные дела, работал в небольшой группе, и я порой оказывалась на встречах с его участием. Но мне было довольно интересно узнать, что в досье Службы внешней разведки России и КГБ на меня, очевидно, есть странные записи, раз они думают, что время на рыболовном судне заставило меня ненавидеть Россию. Потому что на самом деле все наоборот.

— Я не могу не задать вопрос об одном из самых известных связанных с вами интернет-мемов — о «печеньках Госдепа». В России многие люди действительно считают, что вы раздавали эти печеньки во время протестов на Болотной и позднее — во время Майдана в Киеве. Какая история на самом деле стоит за этим интернет-мемом?

— Я была одним из первых объектов — давайте сформулируем это так — попыток Кремля использовать соцсети для создания собственного нарратива. На самом деле все было так: во время Майдана в 2013—2014 годах все главы МИД, все иностранные гости, приезжавшие в Украину, пытаясь разобраться в ситуации, разрядить ее, отправлялись посетить Майдан. Я в то время тоже приезжала в Украину каждые три-четыре недели. Одна из ночей в Киеве, кажется, это было с 11 на 12 декабря, закончилась насилием против протестующих. Янукович решил отправить силы безопасности, чтобы заставить людей покинуть площадь. А на следующий день, прежде чем идти к Януковичу, я спустилась на площадь. И после той ночи насилия, что пришлось пережить всем тем бедным людям, я чувствовала, что мы не должны выходить с пустыми руками. Ведь эта ночь была очень страшной для них! В итоге мы принесли сэндвичи и раздавали их не только протестующим, но также и сотрудникам украинских служб безопасности, которыми злоупотребили их собственные лидеры и отправили против их соотечественников.

— Но вы не раздавали никаких печенек во время протестов на Болотной?

— Нет, разумеется, нет. Я тогда не была даже близко к России. Но это стало большим символом, созданным Кремлем, того, что мы каким-то образом были в центре этого протеста в Москве.

Виктория Нуланд дает интервью Жанне Немцовой

— В прошлом году вы ушли из Госдепартамента. Что стояло за этим решением?

— Я работала на протяжении более 30 лет при пяти президентах из обеих партий. При мне сменилось 10−11 госсекретарей… Я была одной из немногих в американской системе, кто непосредственно работал с людьми с противоположных полюсов политического спектра. Но во время последней избирательной кампании и после выборов новый президент публично занял позиции, абсолютно противоположные тем, которые я поддерживала на протяжении всей моей карьеры.

Он называл НАТО, где я была когда-то постпредом США, «устаревшим альянсом». Трамп был очень жестким в отношении союзников США, включая Германию, и меня это беспокоило. Он не признавал сложность наших отношений с Россией и важность разобраться с этим. Так что уйти в отставку было делом чести.

— А что случилось с так называемым «Кремлевским докладом»? Когда его обнародовали, то для всех россиян список фамилий в нем стал большим сюрпризом. Не только я, но и другие люди, эксперты, недоумевали, какие критерии использовались для составления списка. Кого-то туда включили безосновательно, других, наоборот, не включили…

— У меня нет никаких инсайдов непосредственно о том, как администрация составляла этот список. Но, полагаю, вы знаете, что они находились под давлением Конгресса, который был обеспокоен тем, что сам президент недостаточно серьезно воспринимает вмешательство в американскую избирательную систему. К сожалению, получившийся список больше похож на телефонный справочник российского правительства и российских участников списка Forbes-500, нежели чем на серьезную попытку определить тех, кто мог поддерживать политику, оказавшую негативное влияние на нашу безопасность и нашу демократию.

— Недавно 13 россиян и три компании обвинили во вмешательстве в американские выборы. А это серьезный шаг? Каковы могут быть последствия?

— Американскому суду очень важно было определить, что эта фабрика троллей в Санкт-Петербурге активно занималась созданием фейковых аккаунтов для того, чтобы посеять раздор в американской политике, натравить американцев друг на друга, раскрутить эти кампании, призванные показать, будто американцы выступают друг против друга, а на самом деле за этим стояли агенты внешнего влияния. Думаю, это лишь начало разоблачений от господина Мюллера, ведь он продолжает свою работу.

— 7 февраля был бой между россиянами, предположительно, наемниками из частной военной компании Вагнера и международной коалицией под руководством США. Reuters и Bloomberg сообщили, что потери российской стороны в этом бою составили около 300 убитых и раненых. Это первый случай вооруженного столкновения между США и Россией. Каких последствий можно ожидать?

— С Сирией сейчас сложилась очень опасная ситуация. Крупные державы борются с применением вооруженных сил за влияние. Посмотрите, где произошло столкновение: эти парни передвигались за пределами согласованной зоны на территорию, за безопасность которой отвечали США. Почему же это случилось? Они действовали в обход указаний из Москвы? Если так, то почему? Ваши власти вообще признали, что их оплачивали из российского бюджета?

Надо вернуться к российско-американским договоренностям о том, как мы собираемся поддерживать мир в Сирии. Не думаю, что ситуация, когда в стране находятся вооруженные силы, управляемые разными крупными игроками — Турцией, США, Россией, Ираном, Израилем или Асадом, — может быть стабильной…