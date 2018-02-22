Джефф Безос за один день стал богаче еще на миллиард долларов

Самый богатый человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос за один день стал еще богаче на 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании, которая она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу, достигнув 1503 доллара.

По итогам 21 февраля акции Amazon подорожали на один процент. Всего с начала 2018 года акции Amazon подорожали на 26,5 процентов.

Состояние Безоса достигло 124 миллиардов долларов — он по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. На второй строчке — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов. На третьем месте — американский инвестор Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в 86,2 миллиарда долларов.

Если Билл Гейтс тратит деньги на благотворительность, но Безос не увлекается филантропией, предпочитая вкладывать деньги более экстравагантно. Так, стало известно, что миллиардер приступил к постройке гигантских механических часов, которые могут работать самостоятельно, без вмешательства человека, в течение 10 тысяч лет. Этот проект обошелся ему в 42 миллиона долларов.