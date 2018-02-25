Зинченко добыл первый трофей в составе «МанСити» (фото, видео)

В воскресенье, 25 февраля, на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся финальный поединок розыгрыша Кубка ангпийской лиги, в котором сразились «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Команда Хосепа Гвардиолы благодаря точным ударам Агуэро (18-я минута), Компани (58-я) и Давида Сильвы (65-я) разгромила «канониров» -- 3:0. Отмечу, что аргентинец Агуэро четвертый раз забил за сезон 30 мячей в футболке «Сити».

Есть повод поздравить с завованием первого трофея в футболке английского гранда полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. В финале 21-летний игрок находился на скамейке запасных, но перед этим провел в турнире четыре матча и заслужил награду.

Кстати, «Манчестер Сити» пятый раз в истории выиграл Кубок английской лиги (ранее «горожане» становились победителями в 1970-м, 1976-м, 2014-м и 2016 годах). Что же касается «Арсенала», то при Арсене Венгере (француз тренирует команду с 1996 года!) «канониры» не завоевывали трофей ни разу.

Тем временем другие гранды премьер-лиги провели очередные матчи в чемпионате Англии: «Манчестер Юнайтед» -- «Челси» -- 2:1 (Лукаку, 39, Лингард, 75 -- Виллиан, 32), «Кристал Пэлас» -- «Тоттенхэм» -- 0:1, «Ливерпуль» -- «Вест Хэм» -- 4:1.

Положение лидеров:1. «Манчестер Сити» -- 72 (27); 2. «Манчестер Юнайтед» -- 59 (28); 3. «Ливерпуль» -- 57 (28); 4. «Тоттенхэм» -- 55 (28); 5. «Челси» -- 53 (28); 6. «Арсенал» -- 45 (27).

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