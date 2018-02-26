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Александр Кольченко в суде

Кольченко с формальным диагнозом вернули из больницы в колонию, - журналист

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 11:45 45

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Крымского узника Кремля Александра Кольченко вернули в Копейскую колонию после обследования в больнице Челябинска. Об этом в своем Facebook сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

По данным журналиста, в стационаре украинец провел в больнице около десяти дней, за это время медики удосужились диагностировать у пациента аритмию.

Наумлюк считает, что медобследование стало реакцией на требование генерального консульства Украины оказать Кольченко медицинскую помощь.

Александр Кольченко был задержан с Олегом Сенцовым в мае 2014 года, а в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам, а Александа Кольченко к 10 годам колонии. Оба свою вину не признали. В ноябре 2017 года стало известно об ухудшении состояния Александра в неволе. Эту информацию подтвердила его мать, посетившая сына в российской колонии.

27 ноября Александр Кольченко отметил четвертый день рождения в застенках — ему исполнилось 28 лет. В этот день в аэропортах Украины и европейских столиц прошел флешмоб «Напрасное ожидание».

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