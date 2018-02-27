"Без билетов, без аптечек, без расписания": в киевские маршрутки пришли проверяющие

В Киеве уже неделю продолжаются проверки маршруток. По состоянию на 27 февраля проверены перевозчики на 103 маршрутах и на большинстве выявлены нарушения.

Как сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян, основные претензии «Укртрансбезопасности» к маршруткам касались отсутствия разрешительных документов, неудовлетворительного технического и санитарного состояния транспорта, отсутствия (не заполнения) билетно-кассовых листов, отсутствия огнетушителей, аптечек, схем и расписания движения.

Представители полиции выписали штрафы перевозчикам в размере 34 560 грн. Основные выявленные нарушения — нарушение правил, технические неисправности автобусов, отсутствие протокола о прохождении техконтроля и полиса ОСАГО.

Напомним, по данным «Укртрансбезопасности», в 2017 году на автодорогах Украины произошло 2588 ДТП с участием пассажирских автоперевозчиков. В результате таких ДТП погибли 160 человек, еще 1824 получили травмы.

