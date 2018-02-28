В Одессе обезглавили женщину

В ночь на среду, 28 февраля, на одесской Молдаванке обезглавили молодую женщину. Тело оставили в одном месте, голову — в другом.

Данный инцидент подтвердили в региональном главке Нацполиции, правда, уточнять нюансы ЧП не стали. Известно, что тело 29-летней женщины, личность которой уже установлена, нашли в квартире одного из жилых домов по улице Средней (Малиновский район города). Именно здесь проживала погибшая. В полиции утверждают, что голову погибшей пока не обнаружили.

По неофициальным данным, голову нашли в том же микрорайоне (на Молдаванке), во 2-м Разумовском переулке.

Открыто уголовное производство по статье «Преднамеренное убийство». Начато расследование.

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