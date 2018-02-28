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Кровь и нож

В Одессе обезглавили женщину

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

28.02.2018 11:36 1172

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В ночь на среду, 28 февраля, на одесской Молдаванке обезглавили молодую женщину. Тело оставили в одном месте, голову — в другом.

Данный инцидент подтвердили в региональном главке Нацполиции, правда, уточнять нюансы ЧП не стали. Известно, что тело 29-летней женщины, личность которой уже установлена, нашли в квартире одного из жилых домов по улице Средней (Малиновский район города). Именно здесь проживала погибшая. В полиции утверждают, что голову погибшей пока не обнаружили.

По неофициальным данным, голову нашли в том же микрорайоне (на Молдаванке), во 2-м Разумовском переулке.

Открыто уголовное производство по статье «Преднамеренное убийство». Начато расследование.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Николаевщине свиньи отгрызли голову и руку хозяину.
http://fakty.ua/259 488

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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

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