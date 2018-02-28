Собчак облила Жириновского водой во время теледебатов (видео)
В среду, 28 февраля, теледебаты кандидатов в президенты Российской Федерации на телеканале «Россия 1» обернулись громким скандалом.
Во время выступления Сергея Бабурина Владимир Жириновский перебил соперника. Тут же Ксения Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию. Это вывело Владимира Вольфовича из себя.
Далее последовал неконтролируемый поток ругательств в присущем Жириновскому стиле.
«Черная грязь, отвратительная баба, дура, *** последняя!» — орал беснующийся лидер ЛДПР.
Собчак не выдержала и плеснула ему в лицо водой из стакана. Однако это только еще больше разозлило Жириновского. «Закройте ей рот, пожалуйста. Я ее не трогал вообще. Ты ***, отвратительная ***! Говно! Говно!», — бушевал политик.
«Ведите себя прилично! Я пользуюсь вашими же методами», — заявила Собчак, намекая на знаменитый эпизод, когда в июне 1995 года в эфире телепрограммы «Один на Один» Жириновский плеснул апельсиновым соком из стакана в лицо Борису Немцову.
Перепалка между лидером ЛДПР и Ксенией Собчак была показана в прямом эфире на Дальнем Востоке. Однако при повторе теледебатов в других регионах скандальный фрагмент вырезали.
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