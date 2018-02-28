Собчак облила Жириновского водой во время теледебатов (видео)

В среду, 28 февраля, теледебаты кандидатов в президенты Российской Федерации на телеканале «Россия 1» обернулись громким скандалом.

Во время выступления Сергея Бабурина Владимир Жириновский перебил соперника. Тут же Ксения Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию. Это вывело Владимира Вольфовича из себя.

Далее последовал неконтролируемый поток ругательств в присущем Жириновскому стиле.

«Черная грязь, отвратительная баба, дура, *** последняя!» — орал беснующийся лидер ЛДПР.

Собчак не выдержала и плеснула ему в лицо водой из стакана. Однако это только еще больше разозлило Жириновского. «Закройте ей рот, пожалуйста. Я ее не трогал вообще. Ты ***, отвратительная ***! Говно! Говно!», — бушевал политик.

«Ведите себя прилично! Я пользуюсь вашими же методами», — заявила Собчак, намекая на знаменитый эпизод, когда в июне 1995 года в эфире телепрограммы «Один на Один» Жириновский плеснул апельсиновым соком из стакана в лицо Борису Немцову.

Перепалка между лидером ЛДПР и Ксенией Собчак была показана в прямом эфире на Дальнем Востоке. Однако при повторе теледебатов в других регионах скандальный фрагмент вырезали.