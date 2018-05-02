Происшествия

В столице напали на бывшего защитника ДАП

В Киеве на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

О нападении сообщает в Facebook Евгения Серая.

«На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие — 4 человека в масках», — пишет она.

«Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком», — заявляет Евгения.

По ее словам, Вербича уже увезли в больницу, его состояние стабильное.

Напомним, в Киеве суд отпустил по амнистии Евгения Корнейко, обвиненного в убийстве бойца АТО Артема Приходько.