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Представитель Порошенко о захвате рыбаков возле Крыма: это нарушение международного права
Подконтрольные Кремлю оккупационные власти Крыма, задержав украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», нарушили нормы международного морского права.
Об этом 4 мая Крым.Реалии сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
«Мы видим очередной факт грубого нарушения оккупационными властями России норм международного морского права в водах Черного моря. Они задержали маломерное судно, осуществляющее соответствующий вылов рыбы. Они делают это исключительно в экономической зоне Украины, и я уверен, что все украинские правоохранительные органы примут все необходимые меры для оценки этих событий. Также, думаю, это будет учтено арбитражем по морскому праву», — сказал Бабин.
По его словам, ведомство будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий.
Накануне Госпогранслужба Украины предупредила, что представители Российской Федерации с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра и идентификации команды, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море невоенные суда.
В акватории Черного моря российские оккупанты задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки — Очаков). Экипаж в составе 5 граждан Украины был доставлен в аннексированный Крым.
Напомним, накануне в Госпогранслужбе заявили, что в ответ на задержание судна «Норд» россияне начали осуществлять задержания и досмотр следующих в Украину гражданских судов.
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