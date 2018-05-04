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"Укрзализныця" запускает прямой поезд из Мукачево в Будапешт
«Укрзализныця» совместно с венгерским перевозчиком планируют запустить прямой железнодорожный маршрут «Мукачево — Будапешт». Об этом написал на своей странице в Facebookи.о. генерального директора ведомства Евгений Кравцов.
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«В одну из самых живописных столиц Европы можно будет добраться комфортным поездом без пересадок. ПАО «Укрзализныця» совместно с MÁV-STARTnemzetköziutazásokпланирует запустить прямой маршрут «Мукачево — Будапешт», написал он.
Переговоры с венгерскими партнерами завершились тем, что украинской стороне предоставят подвижной состав, который будет курсировать по евроколее, которая и соединяет эти два города. На новом направлении не будет тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую — это значительное преимущество маршрута.
Пока же поездам нужно менять колесные пары, что отнимает несколько дополнительных часов в дороге.
Расстояние между Мукачево и Будапештом — около 400 км. Цена на билеты демократична: второй класс — не более 700 гривен, первый класс — около 1000 грн.
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Если инициатива получит развитие, то Укрзализныця сможет реализовать амбициозные планы по реконструкции вокзала в Мукачево, где планируется создание мощного хаба для путешествий по странам ЕС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», The Independent подсчитала стоимость поездки на финал Лиги чемпионов в Киеве, в том числе и из Будапешта.
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