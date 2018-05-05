Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Елизавета II наградила Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета

2:32 5 мая 2018   23
Маккартни и королева
Инф. «ФАКТОВ»

Королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце наградила бывшего члена группы The Beatles сэра Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета. Об этом пишет Daily Mail.

Британского исполнителя наградили за «выдающиеся достижения в области музыки».

Получать награду 75-летняя звезда пришел вместе с нынешней женой Нэнси.

Читайте также: В день королевской свадьбы пабы в Британии будут работать дольше обычного

«Для меня и для моей семьи это огромная честь, и я думаю о том, как сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если бы смогли это увидеть»,— заявил Маккартни.

Ранее Орденом кавалеров Почета была награждена британская писательница Джоан Роулинг.

Читайте также: Родители Меган Маркл приедут на свадьбу дочери

В 2017 году королева Великобритании Елизавета II представила Маккартни к Ордену кавалеров Почёта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,на текущей неделе Елизавета II впервые увидела своего новорожденного шестого правнука.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины