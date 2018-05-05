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Елизавета II наградила Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета
Королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце наградила бывшего члена группы The Beatles сэра Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета. Об этом пишет Daily Mail.
Британского исполнителя наградили за «выдающиеся достижения в области музыки».
Получать награду 75-летняя звезда пришел вместе с нынешней женой Нэнси.
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«Для меня и для моей семьи это огромная честь, и я думаю о том, как сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если бы смогли это увидеть»,— заявил Маккартни.
Ранее Орденом кавалеров Почета была награждена британская писательница Джоан Роулинг.
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В 2017 году королева Великобритании Елизавета II представила Маккартни к Ордену кавалеров Почёта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,на текущей неделе Елизавета II впервые увидела своего новорожденного шестого правнука.
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