Мир

Он нам не царь: в России уже 1600 задержанных

Одному из задержанных в Санкт-Петербурге активистов на оппозиционной акции «Он нам не царь» готовят обвинения в применении насилия против полицейского.

Речь идет о 318 статье Уголовного кодекса РФ.

Об этом пишет ОВД Инфо.

Активист успел написать краткое сообщение знакомому, благодаря чему информация была распространена.

Он написал, что ему «шьют уголовку» за «типа выбитый зуб».

После этого сообщения он не появлялся в сети и не выходил на связь.

В субботу, 5 мая, в более 80 городов России проходят митинги в связи с инаугурацией президента Владимира Путина. Движение инициировал оппозиционер Алексей Навальный. В Москве акция состоялась без разрешения властей. Навального задержали. Его обвиняют в неповиновении полиции, одного из его соратников обвиняли в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об обвинениях уголовного характера до этого не сообщалось.