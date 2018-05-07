Появились доказательства намерения России уйти с Донбасса (видео)

Украина

Россия готовится уходить с Донбасса, о чем свидетельствует фильм российского ТВ к очередной годовщине так называемой «русской весны». В нем отсутствует даже намек на россиян, которые принимали участие в конфликте. Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

«Типа „нас там нет“. Они не показывают тех людей, которые сегодня там руководят всем. Потому что все эти ребята, которые назвали себя „министрами“ и сидят в кабинетах, не принимают решения. Мы прекрасно знаем, кто принимает решения и с кем мы договариваемся в Минске. Это кино для того, чтобы россияне посмотрели и „поняли“, что все эти люди сражаются с Вооруженными силами Украины, потому что якобы хотят федерации», — заявил замминистра.

По его словам, в министерстве создана специальная рабочая группа, целью которой является разработка решений для ликвидации прежде всего экологических последствий активности боевиков на Донбассею

«У наших отцов и дедов есть опыт, мы фактически это сделали в Крыму. Потому что солончаки Центрального Крыма — это была полупустыня, там, кажется, чуть ли не десять лет поливали водой из канала, что привело к тому, что все соли ушли вниз, и земля стала плодородной, ее можно было использовать для выращивания. Сейчас идет процесс обратный», — пояснил замминистра, вспомнив при этом затопление радиоактивной шахты «Юнком» в Енакиево.

Для оценки информации об экологических проблемах оккупированного Донбасса в настоящее время приходится использовать спутниковые снимки.

Напомним, затопление шахты «Юнком» в Енакиево, где во времена экс-СССР провели подземный ядерный взрыв, боевики начали в апреле.