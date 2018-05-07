Георгиевская ленточка — свастика путинизма, — Эйдман

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Российский социолог Игорь Эйдман в Facebook заявил, что георгиевская ленточка стала символом агрессии против Украины, аннексии Крыма, интервенции в Сирии, милитаристской пропаганды, разжигающей агрессивную ненависть, жлобское самодовольство и хамскую наглость.

«С наступающим!

Свастика путинизма.

Так называемая георгиевская ленточка — свастика путинизма. К ВОВ она никакого отношения не имеет. Эта ленточка была лишь очередным изобретением путинских пиарщиков, осваивающих казенные бюджеты. А теперь она стала символом агрессии против Украины, аннексии Крыма, интервенции в Сирии, милитаристской пропаганды, разжигающей агрессивную ненависть, жлобское самодовольство и хамскую наглость.

Свастика тоже была безобидным графическим символом, пока ее не взяли на вооружение нацисты. А теперь она запрещена во многих странах, в том числе и в Германии. Возможно, в постпутинской России колорадскую ленточку тоже запретят. В любом случае она станет постыдным напоминанием о временах шовинистического безумия. Россияне будут стесняться этого символа, как немцы — свастики. Нацепить на свой парадный костюм «колорадскую» ленточку станет так же неприлично, как налепить на него шлепок коровьего навоза.

Языческий «крестный ход».

Шествие «Бессмертного полка» — не просто PR-акция, призванная сплотить население вокруг власти. Это важный обряд новой гражданской государственной религии. По форме он грубо слизан с православного крестного хода. Внешнее сходство сложно не заметить. Только вместо икон с изображениями святых люди несут увеличенные фотографии «дедов». А это уже из культа предков в различных верованиях, которые христиане называют языческими. Таким образом, шествие «Бессмертного полка» — христианский по форме и языческий по содержанию обряд. Как и вся новая синкретическая гражданская религия.

Последнее такое шествие демонстрирует, что российское государство становится теократическим. Его глава превращается в некоего первосвященника государственной религии, далеко выходящей за рамки официального православия. В эту гражданскую религию входят культы: Победы, включающий языческий культ воевавших «дедов», возвращения «сакрального Крыма», национального лидера, патриотизма и т. д.

Недаром впереди прошлогоднего «крестного хода» вместо священника с иконой шел Путин-сын с портретом Путина-отца, а на шествие, как написал один патриот, «снизошел святой дух Победы».