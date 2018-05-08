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В ГПУ сообщили, когда ждать приговора Януковичу
Вердикт первой инстанции суда по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича можно ожидать в течение мая. Об этом в интервью Громадскому заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
«Уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию и буквально в течение, если не недели, то месяца, можно будет рассчитывать на вердикт суда первой инстанции. Безусловно, указанный уголовный процесс является чрезвычайно важным. И это не только восстановление справедливости, но и предостережение всем нынешним и будущим руководителям Украины независимо от их уровня, что в Украине все равны перед законом и за совершенные преступления перед законом к ответственности могут быть привлечены высшие должностные лица государства», — сказал Евгений Енин .
Он также посетовал на то, что во времена правления президента РФ Путина сложно добиться возвращения Януковича в Украину.
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«На сегодняшний день это зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, от желания самого Виктора Януковича, поскольку политической воли России выдать его путями международно-правовой помощи в условиях правления Владимира Путина мы не наблюдаем», — добавил прокурор.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд предложил Януковичу поменять адвокатов.
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