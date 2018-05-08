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Происшествия

В Днепропетровской области на школьной линейке стало плохо 19 ученикам

13:09 8 мая 2018   190
Школа в Новомосковске
Инф. «ФАКТОВ»

В Новомосковске (Днепропетровская область) на школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, которая проходила в общеобразовательной школе № 6, внезапно стало плохо 19 ученикам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает ТСН.

Руководство учебного заведения сразу вызвало спасателей и медиков.

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Во время расследования стало известно, что школьную столовую дети в этот день еще не посещали.

Дети почувствовали головокружение, у 18 детей врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм, госпитализировать их не пришлось. Одного ребенка бригада скорой медицинской помощи госпитализировала с невротической реакцией — состояние после потери сознания.

После инцидента на месте продолжили работу правоохранители и специалисты ГСЧС.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром 8 мая в Черкасской области после школьной линейки в больницу попали 42 ребенка. Согласно сообщению спасателей, в оперативно-координационный отдел Управления ГосЧС от диспетчера «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу троих детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки. Впоследствии количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15. Позже цифра выросла до 42. Предварительной причиной плохого самочувствия детей в ГСЧС назвали отравление неизвестным веществом.

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