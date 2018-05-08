- 13:20 Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников в реанимации
- 13:16 Массовое отравление шаурмой в Одессе: девять человек — в инфекционной больнице
- 13:15 СБУ провела обыски дома у руководителей компартии
- 13:10 Суд отказался арестовать зампредседателя Черновицкого горсовета
- 13:09 В Днепропетровской области на школьной линейке стало плохо 19 ученикам
- 12:48 В Нацсовете отреагировали на скандальный ролик «Интера»
- 12:47 Парламент Армении избрал нового премьер-министра
- 12:44 Неизвестный киевлянин перечислил в госбюджет рекордную сумму налогов
- 12:44 Праздновать 9 мая День Победы — это «абсолютно правильно», — Вятрович
- 12:39 Суд арестовал «идейного» убийцу-рецидивиста, воевавшего за «ДНР»
В Днепропетровской области на школьной линейке стало плохо 19 ученикам
В Новомосковске (Днепропетровская область) на школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, которая проходила в общеобразовательной школе № 6, внезапно стало плохо 19 ученикам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает ТСН.
Руководство учебного заведения сразу вызвало спасателей и медиков.
Читайте также: Полицейские спасли парализованного после инсульта литовца, лежавшего несколько дней в поле
Во время расследования стало известно, что школьную столовую дети в этот день еще не посещали.
Дети почувствовали головокружение, у 18 детей врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм, госпитализировать их не пришлось. Одного ребенка бригада скорой медицинской помощи госпитализировала с невротической реакцией — состояние после потери сознания.
После инцидента на месте продолжили работу правоохранители и специалисты ГСЧС.
Читайте также: Мальчик из США воскрес после того, как родители согласились передать его органы для трансплантации
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром 8 мая в Черкасской области после школьной линейки в больницу попали 42 ребенка. Согласно сообщению спасателей, в оперативно-координационный отдел Управления ГосЧС от диспетчера «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу троих детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки. Впоследствии количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15. Позже цифра выросла до 42. Предварительной причиной плохого самочувствия детей в ГСЧС назвали отравление неизвестным веществом.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”