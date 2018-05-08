Украина

На Киевщине может исчезнуть город Переяслав-Хмельницкий

Комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендует Верховной Раде Украины поддержать представление Киевского областного совета о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, город планируют переименовать в Переяслав.

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«Институт украинского языка НАН Украины отмечает, что возвращение названия Переяслав не затрагивает норм действующего украинского правописания и соответствует современной практике восстановления исторических названий поселений, а Украинский институт национальной памяти поддерживает предложение о возвращении городу Переяслав-Хмельницкий его исторического названия Переяслав»,— говорится в сообщении.

Также отмечается, что переименование будет способствовать преодолению исторических мифов об «извечном стремлении украинского народа к воссоединению с российским народом», что воплотилось в «воссоединение Украины и России» на Переяславской раде 1654 года.

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«Вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области поддержан территориальной общиной на общественных слушаниях, согласован в соответствии с законодательством, рассмотрен и одобрен Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами», — говорится в сообщении.

Таким образом, члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять соответствующий проект постановления в первом чтении и в целом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Днепропетровскую область хотят переименовать. Общественный совет при Днепровском горсовете поддержал инициативу переименования области на Сичеславскую.