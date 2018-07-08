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Российские спецслужбы планировали убить президента Украины, — дипломат
Российские спецслужбы планировали в 90-тых годах убить тогдашнего президента Украины (1994−2005 гг.) Леонида Кучму. Об этом заявил экс-посол Украины в Беларуси (2010−2011 гг.) Роман Безсмертный в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».
«В середине 90-х в одном из посольств были перехвачены документы, касавшиеся организации такого акта (покушения. — Авт.) против президента Кучмы. Реакция была такой, какой в тот момент должна была быть: мы в курсе, но не шумим! Понятно ведь, что за раскрытием этих документов определенные кадры стояли, куда-то внедренные, поэтому говорили об этом очень мало, буквально пару раз на закрытых совещаниях у президента», — сказал он.
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По его словам, причиной такого шага со стороны российских спецслужб могла быть резкая перемена вектора внешней политики тогдашнего президента.
«Знаете, Кучма же к власти пришел с пророссийскими лозунгами. Уже в 95-м году ближайшее его окружение патриотическим было! Леонид Данилович всегда по сторонам глядел: то на восток, то на запад (в вопросах внешней политики. — Авт.)», — сказал Безсмертный.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Бессмертный заявил, что собрался баллотироваться в президенты Украины.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”