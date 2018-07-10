В США младенец уцелел, будучи похороненным в лесу заживо (фото)

Мир

Во вторник, 10 июля, все американские СМИ сообщили о чудесном спасении младенца в штате Монтана. Пятимесячный малыш пролежал в лесу в яме, присыпанный землей, заваленный ветками, не менее девяти часов и выжил! Ребенка нашли помощники шерифа в 02.45.

Эта невероятная история произошла 8 июля. Около 20.00 в офис шерифа городка Лоло-Хот-Спрингс позвонил местный житель и попросил приехать к дому, где он проживал. Он сообщил, что один из его соседей ведет себя очень агрессивно.

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Помощники шерифа прибыли на вызов. Они увидели 32-летнего мужчину по имени Фрэнсис Карлтон Кроули, который выкрикивал угрозы в адрес напуганных людей на улице и бросался на них.

Фрэнсис Карлтон Кроули

Кроули удалось скрутить. Стало ясно, что он находится под воздействием наркотиков. Тем не менее, шериф приступил к допросу. Из бессвязных показаний задержанного он уловил самое важное — Фрэнсис что-то говорил о младенце, которого он отнес в лес!

Разбираться, кто является матерью ребенка и где она может находиться, времени не было. Шериф организовал поиски. Он велел вести их и днем, и ночью, если потребуется.

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Прочесывать лес в темноте было очень сложно. Помогали местные жители. И вот около трех часов ночи один из помощников шерифа услышал детский плач! Участники поисковой операции бросились к месту, откуда неслись звуки. Малыша нашли лежащим лицом вниз. Его рот, ноздри, глаза были в земле. Сверху он был привален ветками.

Младенца тут же отправили в больницу. Кроули предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Не исключено, что их могут переквалифицировать в попытку убийства. Сейчас полиция выясняет, кто является матерью выжившего малыша. По одной из версий, Кроули мог похитить младенца с целью получения выкупа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Бразилии похороненная живьем новорожденная чудом выжила, проведя под землей восемь часов.