Венгрия снова недовольна языковой политикой в Украине

Политика

После того, как был улажен конфликт с Венгрией по поводу украинского закона об образовании и по поводу языка обучения в школах, венгерские представители нашли новые поводы для недовольства. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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«Обидно и досадно, что Венгрия находит новые поводы для недовольства. У меня впечатление, что это политика. Сейчас венгерской стороне не нравятся проекты закона о языке в парламенте. Они еще не прошли первое чтение, а венгры уже о них говорят. Это обидно, но мне кажется, что чистая политика, а не защита граждан, проживающих в Украине», — сказала Гриневич в эфире 112 Украина.

Напомним в Верховной Раде зарегистрированы проекты законов, целью которых является расширение сферы использования украинского языка. Так, законопроект 5670-д («Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного») требует, чтобы языком рабочего общения, заседаний, встреч в органах госвласти был исключительно украинский. Иные языки допускаются только при наличии перевода. Законопроект еще не прошел стадию первого чтения.

Ранее Венгрия снова заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО из-за украинской образовательной реформы.



