Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Венгрия снова недовольна языковой политикой в Украине

11:59 11 июля 2018   150
гриневич
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как был улажен конфликт с Венгрией по поводу украинского закона об образовании и по поводу языка обучения в школах, венгерские представители нашли новые поводы для недовольства. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Читайте также: Венгрия возвращается на путь войны: Орбан грозит блокировать решения саммита Украина — Грузия — НАТО

«Обидно и досадно, что Венгрия находит новые поводы для недовольства. У меня впечатление, что это политика. Сейчас венгерской стороне не нравятся проекты закона о языке в парламенте. Они еще не прошли первое чтение, а венгры уже о них говорят. Это обидно, но мне кажется, что чистая политика, а не защита граждан, проживающих в Украине», — сказала Гриневич в эфире 112 Украина.

Напомним в Верховной Раде зарегистрированы проекты законов, целью которых является расширение сферы использования украинского языка. Так, законопроект 5670-д («Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного») требует, чтобы языком рабочего общения, заседаний, встреч в органах госвласти был исключительно украинский. Иные языки допускаются только при наличии перевода. Законопроект еще не прошел стадию первого чтения.

Ранее Венгрия снова заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО из-за украинской образовательной реформы.


Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины