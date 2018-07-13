«Евробляхо»-бизнесмены лишились «кормушки» из-за новых законов, — эксперт

Украина

Принятие Верховной Радой законов о новой шкале ввозной пошлины и снижении акцизов при ввозе подержанных авто увеличит поступления в бюджет Украины на сотни миллионов евро. Такой вывод можно сделать из слов директора автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко в эфире телеканала «112 Украина».

«Если вы зайдете на сайты фирм, которые занимались ввозом машин на „евробляхах“, то увидите, что их услуги стоят от 1000 до 1500 евро за ввоз одной „бляхи“! Сюда входит: поиск машины, например, в Германии, постановка ее на учет в литовскую фирму, которая на самом деле принадлежит украинским владельцам, доставка ее в Украину через „верблюда“, оплата услуг этого „верблюда“, то бишь иностранца, который берет на себя, что якобы он ввозит автомобиль. И все это обходилось украинцу в кругленькую сумму. В Украине, по разным оценкам, до миллиона таких „евроблях“. Ну, или, по другим данным, 425 (тысяч. — Авт.). Давайте умножим на тысячу евро (стоимость услуги фирмы. — Авт.) и получим 425 миллионов евро!» — сказал он.

По словам Назаренко, после принятия законопроектов о новой шкале ввозной пошлины и снижении акцизов при ввозе подержанных авто, у граждан будет возможность выбирать: или платить государству пошлину, или платить за услуги фирме.

Читайте также: «Евроавтомобилисты» под Радой разбили машину депутата (фото)

«Если будет теперь возможность эти полторы тысячи евро заплатить в бюджет, чтобы стать собственником автомобиля, то кому украинец понесет эти деньги? Этим „схемщикам“, чтобы потом иметь головную боль и иметь автомобиль, который тебе не принадлежит? Понятно, что эти деньги будут идти теперь в бюджет!» — сказал он.

Назаренко объясняет факт столь позднего принятия данных законопроектов тем, что лица, связанные с данным бизнесом имели лобби в парламенте.

«Каждый год 500 миллионов евро шли в „карманы“. Как вы думаете за такие деньги можно лобби организовать? Определенные люди „крышевали“ этот бизнес, зарабатывали большие деньги и теперь этот бизнес прекратится», — сказал он.

Читайте также: Президент упростил ввоз в Украину импортных авто

У Назаренко нет сомнений, что депутаты осенью примут данные законопроекты в целом.

«На 99% уверен, что осенью примут уже в целом, во втором чтении! Вечером мне звонили многие народные депутаты, некоторые из них мне сказали, что если их коллеги не пойдут на принятие законов (будет их блокировать определенное лобби евробляхо-бизнесменов»), то они назовут имена этих бизнесменов, которые зарабатывали на этом деньги", — рассказал он.

Как писали «ФАКТЫ», 13 июля Верховная Рада проголосовала в первом чтении оба проекта законов о новой шкале ввозной пошлины и снижении акцизов при ввозе подержанных авто. Проекты набрали 265 и 256 голосов депутатов соответственно.