Убийцы Крыма: в МинВОТ показали, как оккупанты гробят полуостров (фото)

Украина

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что в аннексированном РФ Крыму зафиксировано значительное уменьшение растительности.

«Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова. Небрежное отношение оккупационной власти Российской Федерации к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Крыма может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе на полуострове», — сообщают в МинВОТ.





Подчеркивается, что действия РФ свидетельствуют об одном: государство-оккупант не заинтересовано в развитии полуострова с его природным потенциалом.

«По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI *, используемый для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки 0,3. Всего в июне 2018 (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) снижение значения общего индекса NDVI по территории АР Крым, составило — 23%. Общее снижение количества осадков в 2018 (по сравнению с предыдущими годами) также негативно повлияло на состояние растительности на полуострове», — сообщают в ведомстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Аксенов и Поклонская через адвоката требуют объяснений, почему в Крыму больше нет украинской воды.