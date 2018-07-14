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Вмешательство в выборы в США: сенаторы призывают Трампа отменить встречу с Путиным
Лидер демократической партии Чак Шумер (Charles Schumer(D-N.Y.) призвал президента США Дональда Трампа отменить предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Минюст США обнародовал обвинительные акты в отношении 12 российских разведчиков, подозреваемых в сговоре с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом пишет ведущее издание США The Hill.
«Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не проведет демонстративные и прозрачные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы. Рукопожатия с Путиным на фоне этих обвинений было бы оскорблением нашей демократии»,— заявил старший сенатор США от штата Нью-Йорк, передает CNN.
Член палаты представителей Джерри Надлер (Jerry Nadler), в свою очередь сообщил, что Трамп должен потребовать экстрадиции россиян в пятницу, предположив, что он этого не сделает. «Он должен потребовать этого», — сказал Надлер из Нью-Йорка. «Я уверен, что он этого не сделает».
Надлер не согласен с тем, что Трамп должен отменить визит в Хельсинки, но согласился с тем, что встреча двух президентов не должна проходить тет-а-тет.
Старший сенатор США от штата Калифорния Нэнси Пелоси (Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi) не призывала Трампа отменить встречу, но заявила, что Путин должен дать гарантии США.
«Ставки на предстоящую встречу Трампа-Путина не могут быть выше»,— сказала Пелоси. «Президент Трамп должен потребовать и обеспечить реальное, конкретное и всеобъемлющее соглашение о том, что русские прекратят свои продолжающиеся атаки на нашу демократию. Неспособность противостоять Путину станет глубоким предательством Конституции и нашей демократии».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу вечером Минюст США опубликовал документ с именами 12 российских разведчиков, которых подозревают в незаконом сборе и распространении засекреченной информации о кандидатах на выборах президента США в 2016 году.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”