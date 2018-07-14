Вмешательство в выборы в США: сенаторы призывают Трампа отменить встречу с Путиным

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Лидер демократической партии Чак Шумер (Charles Schumer(D-N.Y.) призвал президента США Дональда Трампа отменить предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Минюст США обнародовал обвинительные акты в отношении 12 российских разведчиков, подозреваемых в сговоре с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом пишет ведущее издание США The Hill.

«Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не проведет демонстративные и прозрачные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы. Рукопожатия с Путиным на фоне этих обвинений было бы оскорблением нашей демократии»,— заявил старший сенатор США от штата Нью-Йорк, передает CNN.

Член палаты представителей Джерри Надлер (Jerry Nadler), в свою очередь сообщил, что Трамп должен потребовать экстрадиции россиян в пятницу, предположив, что он этого не сделает. «Он должен потребовать этого», — сказал Надлер из Нью-Йорка. «Я уверен, что он этого не сделает».

Надлер не согласен с тем, что Трамп должен отменить визит в Хельсинки, но согласился с тем, что встреча двух президентов не должна проходить тет-а-тет.

Старший сенатор США от штата Калифорния Нэнси Пелоси (Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi) не призывала Трампа отменить встречу, но заявила, что Путин должен дать гарантии США.

«Ставки на предстоящую встречу Трампа-Путина не могут быть выше»,— сказала Пелоси. «Президент Трамп должен потребовать и обеспечить реальное, конкретное и всеобъемлющее соглашение о том, что русские прекратят свои продолжающиеся атаки на нашу демократию. Неспособность противостоять Путину станет глубоким предательством Конституции и нашей демократии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу вечером Минюст США опубликовал документ с именами 12 российских разведчиков, которых подозревают в незаконом сборе и распространении засекреченной информации о кандидатах на выборах президента США в 2016 году.