Двойное ДТП на Закарпатье: в больнице умерла вторая пострадавшая

Происшествия

В Перечине Закарпатской области в больнице скончалась 71-летняя женщина, сбитая накануне автомобилем главы Перечинской райгосадминистрации. Ранее в медучреждении умерла 56-летняя женщина, тяжело травмированная в том же ДТП.

Смерть второй пострадавшей подтвердил в Facebook мэр Перечина Иван Погориляк. В городе и районе 15 июля был объявлен день траура.

Находившийся за рулем глава района задержан. Меру пресечения ему будут выбирать 16 июля. Прокуратура намерена настаивать на содержании водителя под стражей. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Согласно заключению медиков, виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что за час до трагедии глава района попал в еще одно ДТП в селе Ворочово Перечинского района. Начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роман Стефанишин уточнил, что в тот раз полиция приехала в село, но участников аварии на месте не обнаружила. Заявитель по телефону объяснил правоохранителям, что помощь полиции ему не нужна, с водителем второго автомобиля достигнута договоренность и претензии сняты.

Фото mukachevo.net