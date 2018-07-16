Украина

КОРОВА И ГОЛОДНЫЙ ПОРОСЕНОК Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1970

Скульптор: Vicente Martínez

Размер: 26×41 cm



Не раз уже обращал внимание на то, как посетители крупных музеев в разных странах поразительно одинаково реагируют на некоторые аспекты фарфоровых экспозиций. Причём, эти абсолютно одинаковые картинки можно наблюдать и в Германии, и в Испании, и в Англии, и во Франции, и в Италии, и даже в Японии или Новой Зеландии. Короче говоря, практически везде. Быстро проходя мимо стендов с невероятно дорогой и ценной посудой, посетители заметно дольше задерживаются перед фигурками, уже более внимательно рассматривая детали изделий (в посуде ведь, как правило, деталей лепных, а не расписных, бывает не так уж много). И затем уже надолго останавливаются перед фарфоровыми композициями, в которых скульптор передаёт какой-либо сюжет, сценку, фрагмент действа, способного зацепить внимание людей парадоксальностью ситуации или передать внутреннее напряжение момента выяснения отношений, проявления ярких эмоций, отражение невыносимой боли или нескрываемой страсти.

Вот почему я так сильно люблю именно испанский фарфор, более того именно валенсийских мастеров испанского фарфора, так это за умение создавать сюжетные композиции, рассматривая которые зритель невольно становится как бы участником или свидетелем сценки, результат которой не может не вызывать простого человеческого интереса. Конечно, фарфоровых работ с использованием этого хода (кстати, естественно, более сложного в задумке и в исполнении) немало было и в изделиях многих других мануфактур — датских, китайских, украинских, немецких, российских, японских. Но именно скульпторам Lladro чаще всего удавалось передать, на мой взгляд, наиболее яркие и выразительные проявления характеров героев своих произведений, что так беспроигрышно вызывает живой и неподдельный интерес у любителей и настоящих ценителей фарфорового искусства.

Теперь несколько слов об этой фигурке, найденной мною во время поездки в канадский Монреаль. Это было давно. И коллекционированием фарфора я тогда ещё не занимался. А купил эту милую забавную композицию как раз потому, что переданный в ней смешливый сюжет не позволил мне пройти мимо витрины посудного, кстати, магазина.

И теперь, так сказать, на закуску, короткая притча. Приходит один сосед к другому и спрашивает:

— Послушай, как это так получается, что тебя все вокруг считают добрым и покладистым человеком, а меня, что бы я ни сделал, прижимистым и конфликтным?

А тот ему и отвечает:

— Знаешь, почти такая же история случилась между свиньей и коровой. Свинья все время удивлялась тому, что люди с таким трепетом и любовью относятся к корове. Нет, ну, понятно, конечно, рассуждала она вслух, что ты, корова, даёшь им молоко и масло. Но ведь от меня они получают куда больше всего — окорока, колбасы, отбивные, наконец, щетину даже. Не говоря уже о ножках, из которых получается отличный холодец…

Посмотрела корова на громко возмущавшуюся свинью своими добрыми и мудрыми глазами и тихо спросила:

— А, может быть, так происходит потому, что я им все это даю еще при жизни?..

Всем сегодняшним именинникам желаю добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.