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Во Львове резко выросло число пострадавших от отравления кебабом
Во Львове увеличилось количество отравившихся в ресторане Tomash Kebab на ул. Кулиша, 10. По информации Львовской областной государственной администрации, по состоянию на утро 16 июля в больницы города были госпитализированы 23 человека, еще двое пострадавших пребывают на амбулаторном лечении.
У всех пострадавших диагностированы пищевая токсико-инфекция и острая кишечная инфекция.
Точные причины отравления устанавливаются.
Напомним, ранее от отравления в детском лагере «Славутич» на Киевщине пострадали 12 детей, а после этого 11 детей отравились в отеле в Яремче.
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