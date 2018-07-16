Во Львове резко выросло число пострадавших от отравления кебабом

Происшествия

Во Львове увеличилось количество отравившихся в ресторане Tomash Kebab на ул. Кулиша, 10. По информации Львовской областной государственной администрации, по состоянию на утро 16 июля в больницы города были госпитализированы 23 человека, еще двое пострадавших пребывают на амбулаторном лечении.

У всех пострадавших диагностированы пищевая токсико-инфекция и острая кишечная инфекция.

Точные причины отравления устанавливаются.

Напомним, ранее от отравления в детском лагере «Славутич» на Киевщине пострадали 12 детей, а после этого 11 детей отравились в отеле в Яремче.