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Киевский фуникулер прекратит работу до Дня независимости
С 17 июля по 23 августа 2018 прекращается движение фуникулера в столице. Об этом говорится в сообщении на сайте КП «Киевпастранс».
«Фуникулер в Киеве прекращает работу в связи с проведением ежегодных регламентных работ, испытанием и техническим осмотром»,— говорится в сообщении.
Также при этом пассажирам рекомендуют планируют данные сведения при планировании своих поездок.
Фуникулеры довольно распространены в Европе, например, в Париже, Барселоне, Бергене, Праге, Сочи, Неаполе, Генуе, Комо, Бергамо, Киеве и других городах. Линии фуникулера, исполняя транспортную работу, одновременно часто становятся аттракционом, предметом внимания туристов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе столичный фуникулер закрывали из-за поломки пружины одного из вагонов. В коммунальном предприятии сообщили, что в последний раз с такой проблемой сталкивались 15 лет назад. При этом на предприятии не исключают, что проведение работ могут завершить раньше намеченной даты.
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