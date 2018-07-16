Киевский фуникулер прекратит работу до Дня независимости

Украина

С 17 июля по 23 августа 2018 прекращается движение фуникулера в столице. Об этом говорится в сообщении на сайте КП «Киевпастранс».

«Фуникулер в Киеве прекращает работу в связи с проведением ежегодных регламентных работ, испытанием и техническим осмотром»,— говорится в сообщении.

Также при этом пассажирам рекомендуют планируют данные сведения при планировании своих поездок.

Фуникулеры довольно распространены в Европе, например, в Париже, Барселоне, Бергене, Праге, Сочи, Неаполе, Генуе, Комо, Бергамо, Киеве и других городах. Линии фуникулера, исполняя транспортную работу, одновременно часто становятся аттракционом, предметом внимания туристов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе столичный фуникулер закрывали из-за поломки пружины одного из вагонов. В коммунальном предприятии сообщили, что в последний раз с такой проблемой сталкивались 15 лет назад. При этом на предприятии не исключают, что проведение работ могут завершить раньше намеченной даты.