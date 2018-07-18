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Какие свадебные платья и аксессуары сейчас в моде: советы дизайнера (фото)
Каждая невеста мечтает о необычном свадебном наряде. О том, какие платья сейчас в тренде, а какие нет, «ФАКТАМ» рассказала дизайнер Марина Бессараб-Валери.
О трендах свадебной моды читайте по этой ссылке.
Фото из альбома Марины Бессараб-Валери
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”