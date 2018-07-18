Подорожание проезда в Киеве: сеть взбудоражило показательное фото

Украина

Пользователь Facebook Dmitry Kovalenko разместил на своей странице фото «павильона» по продаже билетов.

«Когда видишь эту футуристическую будку для продажи билетов с „бабушкой-андроидом“ внутри, понимаешь, что какому-то пещерному Сингапуру такое и не снилось. Сразу видно, как после подорожания транспорта город расцвел. За такое и 8 гривен отдать не жалко, правда же?»— иронично написал он.

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Читатели его страницы охотно прокомментировали увиденное.

«Женщину вынули, автомат засунули…», «В такой будке должна звучать Коррозия Металла. Санаторий сатаны», «Будка часть пока еще засекреченной системы хайперлупа»,— отмечают они в комментариях.

Но наряду с «юмористами» в числе пользователей были и те, кого увиденное не наводит на веселый лад.

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«С подорожанием проезда появилась дилемма: или 2 билета на автобус или 1 бутылка сока», — пишет один из них. Итог обсуждению подвел Konstantin Tsymbaliuk.

«Что самое печальное, так это то, что от повышения стоимости проезда вырастут зарплаты у ТОП-менеджмента „Киевпастранса“ и „Киевского метрополитена“. Но вряд ли в два раза вырастут зарплаты у рядовых сотрудников или как-то поменяется автопарк. Люди готовы платить больше, если видны были изменения. А так КОНЬ Старый и Борозда плохая, но только теперь в два раза больше надо за это платить», — сетует он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице повысилась стоимость проезда в транспорте и штрафы для безбилетников.