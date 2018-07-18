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Появились новые печальные фото с места проведения популярного фестиваля в Крыму (фото)
Оккупанты в Крыму пытаются реанимировать популярные молодежные фестивали и развлекательные мероприятия, проводившиеся на полуострове до аннексии. Пока что получается плохо: даже на официальных фотоснимках с «шоу» заметна и слабая программа, и отсутствие зрителей.
На мысе Тарханкут 15 июля открылся Extreme Крым 2018, заявленный как «международный молодежный фестиваль». Организаторы обещали пляжные вечеринки, спортивные турниры, ночные дискотеки с европейскими ди-джеями. На фото с фестиваля видно, что развлекательная программа заинтересовала не многих.
До аннексии Крыма фестивали привлекали несравнимо больше зрителей. Отличается и уровень организации шоу. На фото ниже запечатлена типичная вечеринка в рамках фестиваля «Казантип» в 2013 году.
Фото extremecrimea/Facebook, KrimRt/Twitter, geometria.ru
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