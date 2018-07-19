Мир

В конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2»

В США сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо внес в конгресс законопроект, предполагающий введение санкций в отношении «Северного потока —2». Соответствующее заявление сенатора опубликовано на его сайте.

По его словам, закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе позволит избежать «политических манипуляций и принуждений со стороны России».

Барассо заявил, что законопроект повышает энергетическую безопасность членов НАТО в Европе, при этом предоставляя им «стабильные и надежные американские энергоресурсы».

«Он также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II, который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими энергетическими экспортными трубопроводами», — утверждает сенатор.

Напомним, что в Госдепе заявляли о риске санкций для работающих с «Северным потоком — 2» компаний.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа.