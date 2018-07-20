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Портников рассказал о хитрой задумке Кремля с вбросом о новом "референдуме" на Донбассе
Российской стороне важно продемонстрировать, что Трамп идею референдума не исключил и что готов над ней подумать. То есть то, что с точки зрения президента Соединенных Штатов статус оккупированных территорий может быть изменен, их можно будет оторвать от Украины и присоединить к России или сделать формально «независимыми» республиками. Такое мнение высказал известный журналист Виталий Портников в статье на «Эспрессо».
«С российской точки зрения это — не шутка. Ведь если Соединенные Штаты выступали за провозглашение независимости бывшей сербской автономии Косово, то почему они не могут признать Крым и Донбасс?», — пишет он.
Но как появилась информация о референдуме? Ее сообщили агентству Bloombergне официальные американские источники, а каких-то «люди, которые присутствовали на встрече Путина с послами Российской Федерации». Такие встречи с дипломатами, как правило, сугубо конфиденциальны, поэтому данная информация — никакой не секретный «слив» и получена не от послов, которые решили рискнуть должностями и «заложить начальство», делает вывод автор материала.
«Это — информация самой президентской администрации, которая таким образом хочет вбросить ее в публичное пространство и заставить обсуждать», — уверен Портников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», агентство Bloomberg распространило информацию о том, что президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом якобы сообщили два участника совещания.
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