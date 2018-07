В США человек чудом остался жив после удара молнии (видео)

Житель американского города Чикопи, штат Массачусетс, снял на видео ударившую рядом с ним молнию. Телекомпания ABC News опубликовала ролик в своем Twitter.

Мужчина снимал с крыльца приближающуюся грозу, когда молния ударила в опасной близости от него. По его оценке, расстояние до места удара не превышало 30 метров.

Dramatic video shows lightning crashing roughly 100 feet from a local man recording video of a gathering thunderstorm, sending him diving for cover. https://t.co/kUr2kst2Do pic.twitter.com/0ncSj8pm57