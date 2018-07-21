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В США человек чудом остался жив после удара молнии (видео)

3:55 21 июля 2018   38
Удар молнии
Инф. «ФАКТОВ»

Житель американского города Чикопи, штат Массачусетс, снял на видео ударившую рядом с ним молнию. Телекомпания ABC News опубликовала ролик в своем Twitter.

Мужчина снимал с крыльца приближающуюся грозу, когда молния ударила в опасной близости от него. По его оценке, расстояние до места удара не превышало 30 метров.

Напуганный мужчина бросился в укрытие. «Мне исключительно повезло, что я еще жив», — написал он в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области от удара молнии загорелась школа.

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