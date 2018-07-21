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В США человек чудом остался жив после удара молнии (видео)
Житель американского города Чикопи, штат Массачусетс, снял на видео ударившую рядом с ним молнию. Телекомпания ABC News опубликовала ролик в своем Twitter.
Мужчина снимал с крыльца приближающуюся грозу, когда молния ударила в опасной близости от него. По его оценке, расстояние до места удара не превышало 30 метров.
Dramatic video shows lightning crashing roughly 100 feet from a local man recording video of a gathering thunderstorm, sending him diving for cover. https://t.co/kUr2kst2Do pic.twitter.com/0ncSj8pm57— ABC News (@ABC) 18 июля 2018 г.
Напуганный мужчина бросился в укрытие. «Мне исключительно повезло, что я еще жив», — написал он в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области от удара молнии загорелась школа.
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“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”