Украина

В субботу, 21 июля, финишируют масштабные украинско-американские учения «Си Бриз — 2018».

Об этом сообщают «ФАКТЫ».

Так, последними их штрихами стали высадка морского десанта на остров Змеиный, а также ночное десантирование и преодоления водных преград на бронированной технике.

Участники морского, сухопутного и авиационного компонентов международных учений «Си Бриз-2018» совместно отработали комплекс мероприятий по освобождению от террористов стратегического объекта — острова Змеиный.

По легенде учений, террористами в кризисном регионе захвачен стратегически важный объект — остров, на котором расположены системы освещения надводной обстановки, базы пополнения запасов и др.

В ходе учений с десантного корабля «Юрий Олефиренко» на остров высадилось сводное подразделение из морпехов и пограничной комендатуры быстрого реагирования.

«С неба с помощью вертолетов и специальных спусковых устройств высаживались представители других спецподразделений, — рассказали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины. — В результате стратегический объект был отбит у „террористов“, но несколько „боевиков“ захватили проходившее мимо гражданское судно, и, удерживая экипаж в заложниках, угрожали его взорвать, направив к острову…».

На «захваченное» судно высадилась штурмовая группа, нейтрализовала «террористов» и освободила «заложников».

В ведомстве отмечают, что участники всех компонентов учений выполнили поставленные задачи в полном объеме, что позволило значительно улучшить совместимость подразделений национального силового блока и отработать взаимодействие с подразделениями стран-партнеров при решении общих задач, что крайне важно в противодействии агрессору в кризисном регионе.

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В свою очередь, морские пехотинцы выполнили задачи по огневому поражению целей и в полной темноте совершили десантирование с выходом на заданные координаты, после чего перешли к выполнению учебно-боевых задач.

«Также сложным и ответственным элементом тренировок стало преодоление водных преград на легкобронированной технике», — сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

Как отметил руководитель наземной компоненты международных маневров полковник Сергей Куз, морские пехотинцы не раз доказали, что независимо от сложности поставленных задач, цель ими будет достигнута.

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Как ранее заявил президент Украины Петр Порошенко, сейчас особенно важна боеготовность Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«Вы знаете, что россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр кораблей, следующих в украинские порты на Азовском море, причем как под украинским флагом, так и иностранные корабли. Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено — делать военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», — сказал Порошенко.

По словам президента, сейчас исключительную важность имеет боеспособность и боеготовность ВМС и взаимосовмещаемость с партнерами стран НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе.