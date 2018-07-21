«Русский мир» потерпел стратегическое поражение, — российский политик

Мир

Концепция «русского мира» потерпела крах, так как многие страны бывшего СССР стремятся выйти из-под контроля России. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».

«Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко. — Авт.) боится попасть под колеса „русского мира“! Идея „русского мира“ очень опасна для всех тех территорий, где компактно проживают русские или русскоязычные люди, для которых русский язык родной, естественный и прочее…» — заявил он.

По словам политика, страх союзников России перед ней является показателем провала концепции «русского мира».

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«В Белоруссии в этом смысле тревожно, потому что там русскоязычных много, а русский язык — родной для очень многих людей! И Белоруссия — не член НАТО, понимаете? Вот, эстонских русских „освобождать“ — это почти как „освобождать“ русских в Форт Россе в Калифорнии! Можно так получить по зубам в ответ, что мало не покажется! А Белоруссия никем не защищена… И поэтому, Лукашенко сильно боится! Его страх — это показатель полного провала этой концепции „русского мира“, потому что все соседи стараются не к нам (к России. — Авт.) под зонтик, а наоборот сбежать как можно дальше, на латиницу переходят, например! Лукашенко правильно делает, что волнуется и это — показатель стратегического поражения „русского мира“» — сказал Гозман.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Гозман высказал опасения, что президент России Владимир Путин, чтобы восстановить свой упавший рейтинг, может начать новую агрессию. Объектами такой агрессии могут стать Беларусь или Казахстан.