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Происшествия

В Ивано-Франковске джип влетел в троллейбус: подробности аварии с места событий

9:51 22 июля 2018   114
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Ивано-Франковске вблизи троллейбусного депо произошло ДТП: автомобиль BMW влетел в троллейбус.

Об этом сообщает издание «КУРС».

По информации очевидцев, водитель BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с припаркованным троллейбусом. Водителя с травмами забрала скорая.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что в ДТП пострадал 30-летний водитель, у него сломано бедро.

На месте происшествия работает полиция.

Напомним, в субботу, 21 июля, в Ровно произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб военный, еще одного госпитализировали.

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