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Крымский мост очень опасен: экс-вице-премьер АР Крым рассказал о проблеме
Украина в ближайшее время планирует провести всеобъемлющую экологическую экспертизу по строительству Крымского моста и в случае подтверждения угрозы экологической катастрофы, обратится к странам Черноморского бассейна. Об этом в эфире одного из каналов сообщил экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко, сообщает «Обозреватель».
Отвечая на вопросы о Крымском мосте, он сказал, что проблемы с этим, не до конца построенным, однако введенным в эксплуатацию сооружением, возникают еще до полной проектной нагрузки.
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«Есть история этого вопроса, выводы специалистов, как украинских так и российских, что при строительстве этого моста нарушено все. Поэтому для меня, в первую очередь, это объект очень большой техногенной опасности. Как для Азовского моря, судоходства, так и для людей, которые сейчас используют это сооружение», — заявил Сенченко.
По словам бывшего крымского чиновника, после возвращения Крыма проблема моста, как техногенной опасности, останется Украине в наследство от оккупантов.
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«Украине он не нужен, его эксплуатация дорого стоит, а ее снос будет стоить еще больше», —отметил Сенченко добавив, что его окончательную судьбу предстоит решать позже.
Комментируя ужесточение санкций в отношении лиц, причастных к строительству Крымского моста, Сенченко отметил, что внедрение персональных ограничений не приносят западным партнерам Украины негативных последствий.
«Что касается европейских компаний, то они бесспорно тоже теряют. И на этом фоне нужно, чтобы Украина занимала более последовательную позицию: если мы требуем от наших друзей или гарантов нашей безопасности усиления санкций, то очень важно, чтобы мы были искренними и на 100% использовали наши возможности», — подчеркнул экс-вице-премьер АР Крым.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина, Норвегия, Грузия, Албания и Черногория присоединились к санкциям Евросоюза в отношении России в связи с незаконной аннексией Крыма, срок действия которых продлен до 23 июня 2019 года. Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, оказание услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам — посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций. Кроме того, в мае 2018 года Европейский Союз ввел санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов президента России в оккупированном Крыму.
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