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«Динамо» узнало соперника в Лиге чемпионов
В понедельник, 23 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. На данной стадии Украину будет представлять киевское «Динамо», ставшее вице-чемпионом страны по итогам прошлого сезона.
Киевляне благодаря высокому рейтингу были «сеяными» перед жеребьевкой и могли получить в соперники одну из трех команд — «Фенербахче» (Турция), «Стандард» (Бельгия) или «Славию» (Чехия). С легкой руки генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти, проводившего церемонию, «бело-синие» сыграют на данной стадии еврокубка с чешской «Славией».
Первый матч пройдет 7 или 8 августа в Праге, ответный состоится 14 августа уже в Киеве.
Другие пары третьего квалификационного раунда составили следующие команды:
- «Селтик» (Шотландия)/"Русенборг" (Норвегия) — АЕК (Греция)
- «Зальцбург» (Австрия) — «Шкендия» (Македония)/"Шериф" (Молдова)
- «Црвена Звезда» (Сербия)/"Судува" (Литва) — «Легия» (Польша)/"Трнава" (Словакия)
- «Кукеси» (Албания)/"Карабах" (Азербайджан) — БАТЕ (Беларусь)/ХИК (Финляндия)
- «Астана» (Шотландия)/"Мидтьюлланд" (Норвегия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)/"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль)
- «Клуж» (Румыния)/"Мальме" (Швеция) — «Людогорец» (Болгария)/"Видеотон" (Венгрия)
- «Стандард» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды)/"Штурм" (Австрия)
- «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция)
- ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария) — «Спартак» (Россия)
Добавлю, что чемпион Украины донецкий «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов сразу с группового турнира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины.
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