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Мир

Никогда мы не станем "братьями": у Трампа сделали интересное заявление в адрес России

10:15 24 июля 2018   116
Флаг США
Инф. «ФАКТОВ»

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила об отсутствии доверия между официальными Вашингтоном и Москвой.

«Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — заявила она в интервью CBN.
В то же время госпожа Хейли признала, что диалог необходим: «Вы не сможете достучаться до другой стороны, если переговоров нет».

Комментируя дискуссию между лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным тет-а-тет, которую критиковали многие, Никки Хейли отметила, что это является «стилем президента Трампа».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский политик заявил, что Путин и Трамп хотят поделить мир как Сталин и Рузвельт.

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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

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