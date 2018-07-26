Уволенный военный поджег себя под зданием Минобороны: в сеть попало жуткое видео (видео)

Происшествия

Бывший военнослужащий Сергей Ульянов выполнил ранее данное обещание и поджег себя под зданием Министерства обороны, протестуя против незаконного увольнения из рядов Сил Спецопераций ВСУ.

На своей страничке в социальных сетях он объясняет причины своего поступка. «В 2016 году командир одной из частей ССО ВСУ выгнал из части группу „неудобных“ бойцов. Все рапорты к командованию ССО остались без рассмотрения. После пятидневной акции голодовки под стенами Минобороны в августе 2017 года бойцам были выданы удостоверения УБД… Но командование ССО ВСУ фактически опять выгнало из армии… Более двух лет военнослужащие не могут законно уволиться из рядов Вооруженных Сил, получать медицинскую помощь, достойно жить и работать», — написал Сергей Ульянов. Он также сообщил, что в связи с его заявлениями об акции самосожжения его вызывали на беседу в СБУ.

Жуткие кадры самоподжога обнародовал телеканал ZIK

Тем временем в ССО заявили, что на такой шаг бывший военнослужащий пошел ради давления на суд. «Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством. Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску на который он систематически не появляется. Таким образом требования гражданина Ульянова С.В. перешли в судебную плоскость, и уже не в компетенции Командование ССО. Могу предположить, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл», — сообщил InfoResist начальник пресс-службы Алексей Никифоров.

В ССО также сообщили, что это не первая угроза Ульянова себя сжечь — ранее бывший военнослужащий обращался на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства, позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в санатории на Тернопольщине присвоили деньги на реабилитацию бойцов ООС.