Путин оконфузился с флагом России (видео)

Мир

В Южно-Африканской Республике, где проходит саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), случился курьезный инцидент при участии российского президента. Во время церемонии официального фотографирования участников встречи Путин встал напротив флага Индии. Возле флага России в этот момент стоял президент ЮАР Сирил Рамапоса.

Видео с инцидентом снял и опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его словам, причиной конфуза стали перепутанные таблички. Президентам пришлось фотографироваться повторно. Во второй раз Путин встал напротив флага КНР.

Фото, где президенты стоят в случайном порядке, а не напротив флагов своих стран попало в официальную фотохронику Кремля.

Напомним, в июле инцидент с ошибочным флагом случился во Франции. На военном параде в Париже участники авиашоу изобразили неправильный флаг Франции с красной полосой вверху.