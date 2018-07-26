Украина

«Разобрать и забыть»: в России боятся, что с Крымским мостом случится самое страшное

Крымский мост очень неустойчив и в любой момент может рухнуть, несмотря на то, что никаких заметных признаков неустойчивости пока не наблюдается. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар, передает OBOZREVATEL.

«Нет, это (колебания моста. — Авт.) очень сложно определить. Колебания моста человек может сразу не заметить, если он катит на машине со скоростью 60 километров в час. Мост ведь не ходит ходуном. Колебания могут быть внутренними. Но в любой момент может произойти самое страшное», — заявил он.

Инженер разделяет мнение других специалистов о том, что мост может не выдержать нагрузок, сильный ветер и шторм.

Читайте также: Крымский мост превратил жизнь россиян в ад, — росСМИ

«Я говорил об этом не раз. Мне написала одна из подписчиц в Facebook из Краснодара: „В Волгограде смыло стадион, а следующий смоет Крымский мост“. К этому всё идет. Этот мост никто не принимал. Его никто не нагружал так, как положено нагружать мост, чтобы посмотреть, какой будет осадка», — сказал он.

По мнению ученого, основная причина неустойчивости моста кроется в том, что Крымский мост был построен на неустойчивой почве.

«Это же полутвердые глины, а не граниты. По всем законам природы, геологии и СНиПов там нельзя было строить мост. Но это политическое решение», — сказал он.

Медовар считает любые проекты по укреплению моста бесперспективными.

Читайте также: Работает в аварийном режиме: в Украине рассказали о реальной ситуации с Крымским мостом

«Самый лучший способ — его разобрать и про него забыть. Как можно закрепить что-нибудь на полутвердом, извините за выражение, дер_ме?» — заявил инженер, добавив, что самым опасным сезоном для моста будет осенне-зимний период.

Эксперт посоветовал людям пользоваться переправой, чтобы остаться живыми.

«Я бы на месте людей пользовался паромной переправой. Я просто хочу, чтобы все были живы», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», Крымский мост создал значительные проблемы для навигации. Также он существенно поднял цены на грузоперевозки морским путем. Кроме того, открытие Керченского моста не принесло улучшения транспортного сообщения полуострова с оккупировавшей его Россией. Для решения этой проблемы на Крымском мосту оккупанты начали укладку железнодорожных путей. Они планируют в будущем запустить передвижение по мосту железнодорожных составов.