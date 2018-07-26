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- 15:15 Скоро август, а туристов — нет: в сети показали свежие грустные фото из Крыма
Скоро август, а туристов — нет: в сети показали свежие грустные фото из Крыма
Новые фото с пляжей оккупированного полуострова по-прежнему не радуют глаз наблюдателей: туристов на них так и не прибавилось. Об этом же говорят и снимки, опубликованные известным блогером с проукраинской позицией RoksolanaToday&Крым.
Гурзуф— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 июля 2018 г.
а скоро и август… pic.twitter.com/exGEUs3POB
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«Гурзуф, а скоро и август.»,— пишет автор блога и приводит в качестве иллюстрации два фото из аннексированного полуострова. Они действительно не вселяют оптимизма: совершенно безлюдная торговая улица населенного пункта и полностью пустой пляж, с которого открывается вид на «Аю-даг» — «Медведь-гору» — при Украине о таком можно было только мечтать — от туристов нельзя было и протолкнуться.
Несмотря на обещания росчиновников, распиаренный мост так и не принес облегчения для местного населения: туристы «с материка» приезжают в основном для того, чтобы посмотреть на мост, сделать селфи на набережной, и быстро уезжают обратно, напуганные крымскими ценами и ненавязчивым уровнем местного сервиса.
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Поэтому безлюдные картины местных улиц и пляжей, скорее всего, так и останутся «визитной карточкой» некогда оживленного ЮБК и других регионов Крыма — до момента возврата АРК в состав Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», колючая проволока и заборы стали новыми грустными реалиями в Крыму.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”