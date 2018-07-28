Происшествия

В Одессе задержали грабителей, укравших вещей на рынке на миллионы гривен

События развернулись на знаменитом промтоварном рынке «7-й километр». «Мужчины с помощью гидравлических ножниц срезали замки, проникли в контейнер и похитили партию женских пуховых курток, — сообщили в Авангардовском отделении полиции. — Злоумышленников задержали с поличным, когда они загружали похищенное в микроавтобус. По предварительной оценке, стоимость этих курток — 3 миллиона гривен».

Задержанными оказались двое уроженцев Одесской, а также житель Херсонской области. У них изъято похищенное имущество, а также инструменты, с помощью которых они проникли в контейнер.

По данным начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, задержанные — участники этнической преступной группировки.

«Задержаны с поличным трое мужчин, в возрасте от 20−35 лет, — отметил Головин. — Это уже „второй эпизод“ из их криминальной практики».

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, ранее в Одессе опасные преступники пойманы на краже 24 млн гривен.