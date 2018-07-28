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ООС: украинские войска понесли серьезные потери

19:09 28 июля 2018   203
ООС: украинские войска понесли серьезные потери
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 28 июля, боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе предприняли попытку захватить позиции одного из украинских подразделений в районе населенного пункта Крымское Луганской области: погибло двое бойцов ВСУ, еще двое ранено.

Об этом сообщается на странице Facebook Операции объединенных сил.

Боевики также понесли крупные потери, до 4 человек убитыми и 6 ранеными.

Украинские бойцы, которые выполняли задачи на наблюдательном посту, приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником.

«Стойким удержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы украинских подразделений во главе с командиром роты. Получив решительный отпор, противник под плотным огнем украинских защитников обратился к уходу под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе, откуда по нашим позициям вели огонь из «Фагота».

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