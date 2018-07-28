ООС: украинские войска понесли серьезные потери

Происшествия

В субботу, 28 июля, боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе предприняли попытку захватить позиции одного из украинских подразделений в районе населенного пункта Крымское Луганской области: погибло двое бойцов ВСУ, еще двое ранено.

Об этом сообщается на странице Facebook Операции объединенных сил.

Боевики также понесли крупные потери, до 4 человек убитыми и 6 ранеными.

Украинские бойцы, которые выполняли задачи на наблюдательном посту, приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником.

«Стойким удержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы украинских подразделений во главе с командиром роты. Получив решительный отпор, противник под плотным огнем украинских защитников обратился к уходу под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе, откуда по нашим позициям вели огонь из «Фагота».