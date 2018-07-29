- 17:19 Не так быстро: в Украине сделали печальное заявление по введению миротворцев на Донбасс
- 16:54 Ничего не выиграли: российские спортсмены ополчились из-за награждения Путиным сборной по футболу
- 16:37 Погода в Украине: синоптик рассказала, где снова ждать дожди
- 15:53 Вслед за Украиной турецкие спецслужбы попытались украсть противника Эрдогана из еще одной страны
- 15:16 Венгерский друг Путина сделал новое острое заявление в адрес Украины
- 15:01 Машины едут, но их не видно: Россию уличили во лжи по поводу Крымского моста
- 14:37 Кровавую бойню на Евромайдане воссоздали в виртуальной реальности
- 14:01 Горловский морг завалили работой: в сети рассказали об ожесточенных ночных боях на Донбассе
- 13:37 В Киеве после концерта Massive Attack заметили граффити известного художника Бэнкси
- 12:58 Стали известны имена победителей "Черноморских игр"
Погода в Украине: синоптик рассказала, где снова ждать дожди
30 июля на всей территории Украины ожидается жаркая погода, и только в некоторых регионах пройдут дожди.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталя Диденко.
«30 июля везде без существенных осадков, однако, на Западе — дожди. В Украине + 25 + 30, местами до +33 градусов. В Киеве понедельник — без осадков, + 28 + 30 градусов», — сообщила синоптик.
Напомним, ливни, которые в последнее время очень часто «накрывают» украинскую столицу, превращают некоторые киевские улицы в настоящие каналы, по которым впору передвигаться не на автомобилях, а на лодках.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”