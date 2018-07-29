Украина

Погода в Украине: синоптик рассказала, где снова ждать дожди

30 июля на всей территории Украины ожидается жаркая погода, и только в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталя Диденко.

«30 июля везде без существенных осадков, однако, на Западе — дожди. В Украине + 25 + 30, местами до +33 градусов. В Киеве понедельник — без осадков, + 28 + 30 градусов», — сообщила синоптик.

Напомним, ливни, которые в последнее время очень часто «накрывают» украинскую столицу, превращают некоторые киевские улицы в настоящие каналы, по которым впору передвигаться не на автомобилях, а на лодках.