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Смертельное ДТП с пьяным украинским депутатом: появились новые подробности
Депутату Сокальского горсовета Василию Петрушке, который пьяным сбил насмерть женщину, объявили о подозрении, сообщает сайт прокуратуры Львовской области.
«29 июля виновнику ДТП сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины», — сообщили в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
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«Установлено, что водитель автомобиля марки „Фиат Скудо“, который является депутатом Сокальского городского совета и врачом Сокальской ЦРБ, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил смертельное ДТП. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где ему навстречу двигалась 72-летняя велосипедистка. В результате столкновения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили правоохранители.
Водителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре.
Как писали «ФАКТЫ», 28 июля пьяный Петрушка выехал на встречную полосу движения, сбил насмерть 72-летнюю велосипедистку, а затем столкнулся с рейсовым автобусом.
Фото: Facebook Вики Балицкой
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