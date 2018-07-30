Смертельное ДТП с пьяным украинским депутатом: появились новые подробности

Происшествия

Депутату Сокальского горсовета Василию Петрушке, который пьяным сбил насмерть женщину, объявили о подозрении, сообщает сайт прокуратуры Львовской области.

«29 июля виновнику ДТП сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

«Установлено, что водитель автомобиля марки „Фиат Скудо“, который является депутатом Сокальского городского совета и врачом Сокальской ЦРБ, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил смертельное ДТП. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где ему навстречу двигалась 72-летняя велосипедистка. В результате столкновения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили правоохранители.

Водителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре.

Как писали «ФАКТЫ», 28 июля пьяный Петрушка выехал на встречную полосу движения, сбил насмерть 72-летнюю велосипедистку, а затем столкнулся с рейсовым автобусом.

Фото: Facebook Вики Балицкой